Referendum, Orlando: "In centrosinistra c'è chi vuol far saltare questo governo"

(Foto Fotogramma)

“Non demonizzo il No ma vedere oggi giornali che si fanno paladini dell’antipolitica mi insospettisce e mi infastidisce”. Lo dice Andrea Orlando alla festa di Modena. “Zingaretti -aggiunge- ha detto che dentro gli argomenti del No c’è anche chi cerca, per questa strada, di dare un colpo al governo. Ma il governo è una cosa e il governo è un’altra ma il modo in cui si commenta il No in aree del centrosinistra è quello di dare un colpo al governo”.

“Credo che ci si trovi di fronte ad apprendisti stregoni perché si sa quello che si lascia, ma non quello che si trova”, ha aggiunto Orlando su chi nel centrosinistra sostiene il No con l’obiettivo di far saltare il governo. “C’è lo scopo di cercare di far saltare questo governo ma prima di buttare all’aria un’operazione politica che ci ha salvati da un arriva asiatica, io ci penserei due volte”.

“Nel fatto di passare da 630 parlamentari a 500 questo cedimento al populismo non lo vedo”, ha sottolineato.