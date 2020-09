Berlusconi, Ferilli: "Battuta schifosa da De Benedetti"

(Fotogramma)

"Carlo De Benedetti ha fatto una battuta orrenda, schifosa nei confronti di Berlusconi. Quando si va troppo avanti con gli anni si rischia di fare figure meschine. A parte che se la mettiamo sulle indagini e sugli impicci, non so chi è meglio dell'altro, ma il punto è che in un momento come questo invece di stare dalla parte di chi fa gli auguri e sta vicino al Cavaliere, non abbia invece perso occasione per dire quello che ha detto, rende questo personaggio molto piccolo". Sabrina Ferilli, ospite della festa de 'Il Fatto Quotidiano', commenta così la dichiarazione fatta ieri da Carlo De Benedetti che ha definito "un imbroglione" Berlusconi.