Berlusconi, 'ricovero blindato' ma sì alla tv

(Fotogramma)

Raccontano di un Silvio Berlusconi provato dai sintomi del Covid ma non affatto intenzionato a mollare i suoi impegni politici. Al suo secondo giorno di ricovero al San Raffaele di Milano dopo il tampone positivo al Coronavirus del 2 settembre scorso, il Cav avrebbe confidato a chi è riuscito a sentirlo che vorrebbe continuare a fare campagna elettorale attraverso collegamenti telefonici come l'ultimo con i candidati di Fi in Liguria prima di essere trasferito nell'ospedale meneghino per un inizio di polmonite interstiziale. L'ex premier, a quanto si apprende, non avrebbe annullato gli spazi elettorali 'prenotati' su Mediaset per le regionali.

In isolamento come da protocollo Covid, Berlusconi è senza febbre, continua la terapia prevista in questi casi ed è continuamente monitorato. ''Le sue condizioni cliniche permangono stabili" e confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo", scrive Alberto Zangrillo nel bollettino diffuso nella struttura oggi. Il leader azzurro è 'blindato' nel reparto Diamante, dove gli hanno imposto di osservare il ''riposo assoluto'' consigliato dai medici. Una situazione insolita per lui, abituato a lavorare e a fare continue telefonate e incontri. La stanza che lo ospita è off limits. Niente processione, quindi, di parlamentari, amici e familiari.

La primogenita del Cav, Marina, riferiscono fonti azzurre, che oggi si è sfogata con una nota ad hoc contro la ''caccia all'untore" del padre ''davvero sconcertante'', avrebbe chiesto ad Alberto Zangrillo di alzare un vero e proprio cordone sanitario attorno al leader azzurro, vietando le visite, anche dei più stretti collaboratori. Sono stati stoppati tutti i tentativi di chi voleva comunque recarsi al San Raffaele. Nella suite del presidente di Fi possono avere accesso solo i medici, un'infermiera. Anche le telefonate sono filtrate. Passano soltanto quelle dei figli. Unica concessione, sembra, la tv dove potrà vedere l'amichevole Milan-Monza, in programma stasera a San Siro, le sue due squadre del cuore. C'è chi racconta che Berlusconi abbia dato una veloce occhiata ai giornali e all'affondo di Carlo De Benedetti nei suoi confronti, ma non trapela nessun commento in proposito.