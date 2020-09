Berlusconi, Vauro: "De Benedetti non ha bestemmiato. Limitiamoci a santificare morti"

Vauro Senesi (Fotogramma)

"C'è un vizio italiano, quando si muore si diventa santi. Ma Berlusconi ancora per fortuna, per lo meno sua, non è morto, anzi pare stia bene e ne sono contento. Forse la dichiarazione di De Benedetti è stata preventiva, nell'opporsi alla santificazione, che in questo caso sembra già in atto. Sembra che il fatto che Berlusconi si sia preso il covid già lo abbia santificato". Il vignettista Vauro Senesi commenta così all'Adnkronos le dichiarazioni di Carlo De Benedetti, che a Silvio Berlusconi ha augurato 'pronta guarigione' definendolo però 'un grande imbroglione'.

"Penso alla dichiarazione di Zingaretti, molto diversa da quella di De Benedetti, che ha detto 'ti auguro di vincere anche questa battaglia'. Io - sottolinea Vauro - a Berlusconi auguro di vincere questa battaglia ma di quelle che ha vinto precedentemente non credo ci sia da essere così felici".

"Manteniamo questo pessimo vizio italiano di santificare le persone post mortem, ma almeno moderiamolo, e non le santifichiamo quando per fortuna sono ancora in vita", è l'invito del vignettista, che conclude: "Non mi pare che De Benedetti abbia bestemmiato. Per il resto può stare tranquillo. Sono certo, e non lo auspico, che una volta ci dovesse lasciare sarà santificato pure lui".