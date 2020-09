Conte: "Verbali Cts? Riservati ma mai secretati, omissis per privacy"

I verbali del Comitato tecnico-scientifico "sono rimasti riservati, ma non sono mai stati secretati, sono due concetti diversi. Ora tutti i cittadini potranno vedere quello che dicevano gli esperti e quello che abbiamo deciso noi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite della festa del Fatto Quotidiano. Quanto agli omissis presenti nei verbali, "sono un fatto tecnico, di cui non mi sono occupato, ma di solito ci sono per la protezione della privacy".

Il premier si sofferma poi sui rapporti con l'opposizione. "Quando si parla di opposizione si parla di tre partiti di centrodestra con esponenti dai temperamenti diversi. Con Fi il dialogo è costante e molto istituzionale e rispetto dei ruoli, con Meloni anche. Con Salvini invece quando lascio un messaggio non vengo richiamato...", ha affermato.

Silvio Berlusconi "l'ho chiamato io la sera in cui ho saputo che aveva contratto il virus. E' stata una breve telefonata. Gli ho presentato i migliori auspici di pronta guarigione, è stato uno scambio cordiale e cortese".