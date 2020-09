Ferilli: "Ad oggi non ho motivi per non rivotare la Raggi"

(Fotogramma)

"Ad oggi non ho motivi per cui non rivotare la Raggi". La pensa così l'attrice Sabrina Ferilli che, intervistata da Andrea Scanzi e Luca Sommi durante la Festa de 'Il Fatto Quotidiano', si sofferma sulla sindaca di Roma Virginia Raggi a fronte della decisione di quest'ultima di ricandidarsi.

"Io penso che non c'è stato un tracollo di Roma. Roma, però, si è spenta e questa è una responsabilità di chi amministra questa città - non ci gira attorno la Ferilli - Le strade non sono tutte a posto. Io abito nel quartiere Prati ed è un delirio. Va detto, però, che lo era anche molto prima che arrivasse lei. Poi c'è il problema dell'immondizia che è presente, ma non è assolutamente la prima volta che lo vedo, anzi. Vedo piuttosto che c'è la volontà di rimettere Roma in piedi e di andare alle radici dei problemi di questa città: la discarica, i debiti. Noi romani paghiamo tra le tasse più alte anche per via del commissariamento che non è certo colpa della Raggi".

E allora perché c'è stato un tiro alla Raggi? "Beh un po' lo collego a questo periodo. Un periodo in cui la politica sta facendo molto male a se stessa per questa modalità incivile in cui si muove, per questa incapacità di rappresentare la complessità delle cose. C'è una continua corsa alla semplificazione, così lontana dalla vita reale e dai problemi. Nulla è più faticoso e articolato di gestire la vita degli altri, la quotidianità. Per cui un po' dipende da questo, dalla caccia contro l'avversario. Poi - continua la sua analisi - c'è stato tutto quell'apporto di gossip vergognoso che riguarda tutti ma sulle donne si fa molto più pruriginoso e questo proposito io penso che entrare nella vita privata delle persone, in ogni caso, sia un reato. La raggi, inoltre - secondo la Ferilli - è stata massacrata anche perché non veniva da trafile politiche e ha pagato anche questo scotto e cioè il fatto che venisse dalla società civile. Un'avvocatessa. E questo per la politica è inusuale e pericoloso".