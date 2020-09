Meloni vs Conte: "Non sa nemmeno quanti siano i morti di Covid, è scandaloso"

(Fotogramma)

"Conte non sa quanti siano i morti di COVID-19 in Italia. Spara 135mila (invece di 35mila), provano a correggerlo e lui insiste. Ecco in che mani siamo. In un altro Stato avrebbe fatto scandalo. In Italia i media di regime tacciono e anzi TG1 manda in onda la dichiarazione falsa". Lo scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.