Salvini a Conte: "Il calcio è fondamentale, sì a pubblico contingentato"

(Fotogramma)

"Io non sono d'accordo con Conte. Lo sport è vita, è passione, il calcio è fondamentale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto su Radio Punto Nuovo di Napoli, replicando a quanto affermato dal premier Giuseppe Conte alla festa del Fatto quotidiano.

"Dico al caro signor Conte - aggiunge il leader leghista - : senza fare questioni di partito, la regione Emilia Romagna, governata dal Pd, organizzerà il Gran Premio e sarà presente il pubblico, contingentato, ma è previsto. Ripeto, non vogliamo fare i concerti di Vasco al San Paolo, ma sono sicuro che fa il male dell'Italia chi cavalca ancora la paura. Venezia, per esempio, è ripartita dal Festival del cinema dove si è entrati scaglionati e in sicurezza. Non si fa il bene del Paese continuando a dire no. Gradualmente e prudentemente dobbiamo andare avanti. Poi, da tifoso dico: alla terza partita con il pubblico finto, cambio canale. E ricordo a tutti che noi abbiamo stadi enormi".