Zingaretti: "Da Pd idee per la rinascita dell'Italia"

(Fotogramma)

Un "progetto", una "campagna in cui coinvolgere tutto il Paese" e che "consegnamo ai ministri e al presidente del Consiglio". Lo ha detto Nicola Zingaretti presentando le proposte del Pd per il Recovery fund e gli alti strumenti europei messi a disposizione per l'emergenza Coronavirus.

"Il 13 settembre faremo un grande confronto politico on line su queste linee guida per arricchirle di contributi e a fine settembre ci sarà con il governo un grande evento nazionale di idee e proposte figlie del dibattito che vogliamo aprire con questa iniziativa per sostenere la rinascita italiana".

Zingaretti ha chiarito di "consegnare al presidente del Consiglio questo progetto come contributo del Pd che non vuole disperdere questi contributi europei in mille rivoli, ma indicare delle linee guida". "Sono 7 cantieri strategici: Paese che produce, Paese che sa, Paese che si unice, Paese che valorizza il territorio, Paese per i giovani, Paese che si prende cura, Paese che amministra", ha spiegato il segretario del Pd.

Quanto al Mes "abbiamo le idee molto chiare: è un prestito finalizzato a migliorare la Sanità a condizioni molto favorevoli. Crediamo che, pur dentro un progetto collegiale e collettivo, questa opportunità vada colta".