Regionali, Meloni: "Possiamo vincere ovunque"

(Fotogramma)

Vincere "in tutte le Regioni in cui si siamo candidati non è un obiettivo così distante". Lo ha detto Giorgia Meloni a Pesaro, in un evento elettorale.

"Abbiamo due governatori la cui riconferma è certa, e sono uscenti del centrodestra, e quattro in ballo in Regioni governate dal centrosinistra, uno dei quali è De Luca che passa la giornata a insultare il Pd -ha spiegato la leader di FdI-. C'è un consenso diffuso per il centrodestra e un dissenso verso il centrosinistra che non è stato in grado di dare risposte nè a livello regionale e nè a livello nazionale".

Le elezioni regionali "sono una sfida per noi e i nostri avversari, non sono una sfida interna al centrodestra. La differenza è che noi stiamo insieme per scelta, governiamo bene, abbiamo una visione comune. Dall'atra parte c'è gente che si detesta, non condivide niente ed è tenuta insieme dal collante delle poltrone", ha aggiunto. "Quelli che dicono che le regionali non hanno valenza nazionale e non hanno ripercussioni, sono quelli che stanno per perdere. Storicamente è così. A Conte non frega nulla dei cittadini''.