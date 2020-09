Berlusconi, Travaglio: "Non parlo finché non sta bene, ci vuole stile"

(Fotogramma)

"Non mi esprimerò fino a quando Berlusconi non sarà dimesso in forma. Ci vuole anche un po' di stile". Sono le parole di Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo su La7, riferendosi alla positività di Silvio Berlusconi al coronavirus. "Credo sia sbagliato, anche da parte di chi come me lo ha sempre contrastato", criticare Berlusconi in questo momento come ha fatto Carlo De Benedetti. "Non è un deficit di informazione smettere di ricordare le vicende giudiziare di Berlusconi e quello che ha fatto all’Italia. E' un signore malato di una certa età. De Benedetti, che due mesi fa preferiva Berlusconi a Conte, avrebbe potuto sorvolare e aspettare l'uscita di Berlusconi dall’ospedale per riprendere la sua legittima operazione di critica", aggiunge Travaglio.