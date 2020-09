Caso Gregoretti, Salvini: "Mi dichiarerò colpevole"

(Fotogramma)

"Io fra meno di un mese vado in tribunale a Catania per rispondere di sequestro di persona, io in quel tribunale il 3 ottobre ci vado a testa alta e mi dichiarerò colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani, le leggi la gente e l'onore del mio paese". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando in piazza a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.