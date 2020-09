Costanzo: "Votare Raggi? Non lo escludo ma pulisca la città"

(Fotogramma/Ipa)

di Alisa Toaff

"Votare la Raggi? Non lo escludo ma si deve dare da fare per pulire la città''. Così Maurizio Costanzo all'Adnkronos che ammette: "La prima volta non l'ho votata -dice- ora vedremo come si comporterà, magari questa volta potrei farlo''.