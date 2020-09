Referendum, Zingaretti: "Pd voti sì. Se vince no governo non cade"

(Fotogramma)

"Propongo al gruppo dirigente di assumere l'indicazione per il sì integrando nella nostra battaglia le tante argomentazioni che sono emerse". Lo dice Nicola Zingaretti sul referendum per il taglio dei parlamentari alla Direzione del Pd. “E' generico e anche un po’ strumentale prevedere che dalla vittoria del Sì partirebbe un vento populista inarrestabile, un pericolo per la democrazia”, sostiene il segretario del Pd. Che aggiunge: "C'è un sovraccarico di politicizzazione che abbiamo prodotto un po' tutti. Certo ci sarebbero difficoltà, ma credo che se dovessero prevalere i No, non cadrebbe il governo".