Scuola, Meloni: "Azzolina discrimina alunni disabili"

(Fotogramma)

"No all'ennesima follia targata Azzolina. Fratelli d'Italia raccoglie l'allarme lanciato dai genitori con figli disabili e dalle associazioni sulla bozza di nuove linee guida sul piano educativo individualizzato. Il ministero dell'Istruzione vorrebbe discriminare le mamme e i papà dalle scelte educative che riguardano i loro figli, ridurre l’orario scolastico ed escludere gli alunni con disabilità da alcune materie o attività esterne. Una discriminazione mai vista negli ultimi 40 anni. FdI ha presentato un'interrogazione urgente e si batterà in Parlamento per impedire questa vergogna contro i diritti degli alunni disabili e delle famiglie più fragili". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.