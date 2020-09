Scuola, Renzi: "Azzolina adeguata? Verificheremo"

(Fotogramma)

"Dopo i primi giorni dalla ripresa della scuola cercheremo di capire come va. Con il Covid bisogna convivere ma le scuole vanno riaperte. Se la Azzolina è adeguata lo verificheremo, penso che parlare ora di totoministri non sia sensato, bisogna concentrarsi sulla riapertura. Ora però non mi metto a discutere sulla Azzolina, sul suo operato quando ne discuteremo sarà il momento". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi su Radio24 a 24Mattino.

Se alle elezioni regionali finisce 5 a 1 come finisce per il Pd? "Sono uscito dal Pd e ora si vede che le polemiche interne non dipendevano da me. Chi vuole fare l'accordo Pd-M5S per me fa un errore, ho fatto Italia Viva apposta . Il governo in ogni caso al di là delle regionali regge, il problema è che sta per arrivare un autunno difficilissimo da affrontare", dice ancora Renzi.

"Aprire gli stadi? Non mi sembra una priorità, l'importante è rispettare le regole. Non mi pare una cosa fondamentale". Così il leader di Italia Viva, che sulla sicurezza rispetto al Covid ha aggiunto: "Gli stadi si riaprono a determinate condizioni..".