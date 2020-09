Meloni: "Vergogna, sfruttano Willy per attaccare la destra"

(Fotogramma)

"La sinistra ci prova in tutti i modi ad attribuirci i terribili fatti accaduti a Willy Monteiro. Sfruttano la storia di questo coraggioso ragazzo di 21 anni, ammazzato senza motivo da quattro bestie schifose, per poterci attaccare, per poter dire 'è colpa della destra', quando per primi abbiamo denunciato l’accaduto e chiesto una condanna esemplare per i criminali". Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Provo un profondo senso di vergogna per loro: i genitori di Willy - prosegue Meloni - non rivedranno più il loro figlio, e la prima preoccupazione di questi finti buonisti è puntare il dito contro di noi, invece di unire le forze per non permettere che si verifichino più tragedie come questa e chiedere giustizia. Sono delusa, arrabbiata, sono preoccupata per questa Italia che si è ridotta a essere rappresentata da gente così mediocre e bugiarda. Non è questa la politica che meritano gli italiani". conclude.