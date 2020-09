Fotogramma

''Era già tutto deciso per il sì. In genere prima si discute negli organismi e poi si vota. Qui è accaduto il contrario. Il 20 settembre voterò no. Io penso che i militanti del Pd voteranno in maggioranza per il no''. Lo dice il deputato del Pd, Matteo Orfini, intervistato da 'Repubblica'.