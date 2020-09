Salvini e il lancio col paracadute: "Ho altro da fare"

Matteo Salvini (Fotogramma)

Un lancio da 4.500 metri di altezza su Arezzo con il paracadute per conquistare la Toscana. E' questa l'impresa di Matteo Salvini in programma giovedì pomeriggio, come riferisce "La Nazione". Il leader della Lega con Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina, Milan e Nazionale, capolista del Carroccio nel collegio di Firenze città, con il deputato bergamasco Daniele Belotti, coordinatore della Lega in Toscana, e la senatrice Tiziana Nisini, dovrebbe salire a bordo di un aereo e raggiungere l'alta quota insieme a un gruppo di esperti paracadutisti di cui molti ex militari, per poi lanciarsi tutti insieme. A terra, ad attendere Salvini, ci saranno striscioni e militanti e il cielo si colorerà, con i fumogeni, anche del verde della Lega.

A mettere in dubbio il programma, però, è proprio Salvini. "Me lo hanno proposto, lo farò più tardi, non è il momento di svagarsi, mercoledì ho altro dare, casomai vediamo più in là", glissa replicando a chi chiede del lancio.

Lo show volante, racconta "La Nazione", sarebbe nato quasi per caso: la proposta è stata fatta dal consigliere comunale di Prato Marco Curcio, paracadutista. "Perché Matteo non organizziamo un bel volo col paracadute?", ha detto a Salvini. E lui non se lo sarebbe fatto ripetere due volte. "Facciamolo". Da allora è scattata tutta l'organizzazione per il volo, la squadra, la coreografia.

"Noi siamo così - dice Daniele Belotti che ha un brevetto civile da paracadutista - autentici e spontanei. La campagna elettorale in Toscana è stata entusiasmante con le piazze piene e tante persone che ci chiedono il cambiamento. L'iniziativa è simpatica e Matteo l'ha subito cavalcata. Alla gente Salvini piace così e lui con la gente ci sta troppo bene anche lanciandosi da 4500 metri".

Secondo il programma che circola, Salvini si dovrebbe lanciare da quota 4.500-5mila metri su Arezzo partendo dal centro Skydive Costa d'Oro per atterrare nell'area di Molin Bianco. In tandem assieme al leader del Carroccio ci sarà uno dei massimi esperti di paracadutismo: il generale in congedo Bernardo Mencaraglia. Gli organizzatori hanno infatti voluto mettere Salvini nelle mani di una delle persone con maggiore esperienza in ambito nazionale e mondiale.

Il volo di questo tipo circa un minuto, toccando punte di velocità di 250 chilometri orari. Il paracadute si apre ai 1.500 metri d'altezza (ce ne sarà comunque un altro d'emergenza). A coordinare da terra le varie operazioni ci sarà lo stesso Curcio, che ha all’attivo più di mille lanci col paracadute avendo fatto molte gare per l’Esercito Italiano, partecipando anche ai campionati del mondo in Cina e alle Olimpiadi militari in Brasile.

Dal Carroccio si augurano che il lancio di Salvini possa fare "volare" i consensi della Lega in Toscana, la cui candidata presidente Susanna Ceccardi è a caccia del sorpasso elettorale su Eugenio Giani.