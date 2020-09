Scuola, Salvini: "Andrò in Procura, sui banchi ci sono appalti sospetti"

(Fotogramma)

"La Azzolina ha perso 4 mesi per cercare i banchi, andrò in Procura, ci sono appalti da decine di milioni di euro quanto meno sospetti". Lo ha detto Matteo Salvini a Fuori dal coro. "L'esistenza di contratti sospetti è destituita di fondamento" replica Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l'emergenza Covid, a 'Cartabianca', su Rai3.