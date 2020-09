M5S, Casaleggio: "Leadership collegiale c'è già, è Team del Futuro"

(Fotogramma)

Leadership collegiale o capo politico unico? "Credo sia semplicistico parlare in questo modo, c'è già una leadership collegiale, il Team del Futuro, che ha 200 persone. E' l'organizzazione di cui ci siamo dotati e abbiamo votato". Lo dice Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau, uscendo dalla Camera dei deputati dopo alcuni incontri.

M5S, Trizzino: "Stupito da parole Casaleggio, svilisce il ruolo di capo politico e assemblea"

"Sono venuto a incontrare un po' di persone", dice. "Non sono informato di questo, lo leggo sui giornali", risponde a chi chiede della possibile, imminente voto sulla futura governance del M5S in arrivo sulla piattaforma della 'democrazia diretta' grillina. "Deciderà il capo politico con il comitato di garanzia", spiega, sempre a proposito dell'eventuale votazione che tanto scompiglio sta creando all'interno del M5S.

"La piattaforma Rousseau è già a disposizione del M5S, lo è sempre stata. Io ho sempre lavorato in modo gratuito in questi 15 anni per il Movimento", afferma, interpellato sull'ipotesi di cedere il controllo del sistema operativo 5 Stelle, come chiesto da molti parlamentari dissidenti.