Omicidio Willy, Fratelli d'Italia querela Morani

"Fratelli d’Italia ha dato mandato ai propri legali di procedere alla querela del Sottosegretario Alessia Morani per i ripetuti atti diffamatori ai danni del movimento politico Fratelli d’Italia e dei suoi iscritti. Tra le numerose falsità diffuse dal Sottosegretario la presunta candidatura a Fondi (LT) tra le fila di Fdi di un estremista candidato in altra lista e la diffusione di falsi profili Facebook di presunti simpatizzanti di Fdi inneggianti alla morte del giovane Willy Monteiro Duarte. Risulta di estrema gravità che un membro del Governo diffonda falsità e menzogne ai danni delle forze di opposizione, un atteggiamento che in qualsiasi democrazia avanzata porterebbe a un duro richiamo politico da parte del Premier e dei vertici istituzionali. Purtroppo, constatato l’assenza di qualsivoglia intervento istituzionale di richiamo, il movimento politico Fratelli d’Italia si trova costretto a tutelare la propria immagine in sede giudiziaria". Così una nota di Fratelli d’Italia.