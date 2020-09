Kyenge: "Chi ha aggredito Salvini mia collaboratrice? Non rispondo neanche"

Fotogramma

"La signora congolese una mia collaboratrice? Non rispondo neanche, non commento, non mi riguarda". Così all'AdnKronos Cecile Kyenge, ex ministro per l'Integrazione del governo Letta, taglia corto, rispondendo a chi le chiede se la trentenne che ieri ha strattonato Matteo Salvini a Pontassieve, sia stata in passato una sua collaboratrice, come circolato in rete in queste ore. "Cosa c'entro io con questa cosa?", aggiunge ancora l'ex parlamentare dem, di origine congolese.

Poi fa capire che non gradisce parlare neanche di quanto accaduto al leader della Lega: "Non commento, lasci stare, non rilascio interviste".