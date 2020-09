De Magistris contro De Luca: "In 5 anni se n'è fregato di Napoli"

(Fotogramma)

Gli 11 progetti per Napoli presentati ieri dal governatore campano Vincenzo De Luca sono "poca roba". La pensa così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto questa mattina a Radio Crc. "Da un presidente della Regione esperto come lui - ha detto de Magistris - dopo 5 anni mi sarei aspettato qualcosa di meglio, al di là del rendiconto che avrebbe dovuto fare e che non ha fatto perché avrebbe dovuto certificare quanto lui se n'è fregato di Napoli".

Sul progetto dell'azienda unica del trasporto pubblico, de Magistris ha commentato: "Qui si apre una ferita, perché in questi 5 anni De Luca ha lavorato contro l'azienda pubblica, ha lavorato per le gare private e non ha trasferito le risorse al Comune di Napoli. E' una bugia e una falsa promessa per il futuro perché ha operato in un'altra direzione. Inserisce Anm, Ctp e anche l'Eav, dopo che si è preso 600 milioni di euro dal Governo Renzi e la Circumvesuviana forse funziona peggio di prima".

Su piazza Garibaldi de Magistris ha sottolineato che "l'abbiamo riqualificata noi", mentre il progetto di una funivia che colleghi il Museo archeologico nazionale con la Reggia di Capodimonte "l'abbiamo presentato noi all'Unione Europea, al Governo e alla Regione e De Luca si è sempre girato dall'altra parte". Infine "la riqualificazione del lungomare di San Giovanni è già a terra, l'iter di approvazione è già in corso".