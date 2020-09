Liliana Segre compie 90 anni, gli auguri di Mattarella

Liliana Segre (Fotogramma)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina alla senatrice a vita Liliana Segre. Formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, l’ha ringraziata per la sua alta e preziosa testimonianza contro l’odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione.

Oltre a quelli del capo dello Stato, Segre ha ricevuto gli auguri di molti altri esponenti politici italiani. La presidente del Senato Elisabetta Casellati in una lettera scrive: "Cara Senatrice, in occasione della felice ricorrenza del tuo compleanno, desidero esprimerti i miei più sinceri auguri. In questo anniversario importante, colgo l'occasione per esprimerti, ancora una volta, la mia gratitudine per l'impegno, il coraggio e la determinazione che ogni giorno dedichi alla testimonianza, perché nessuno mai possa cadere vittima dell’indifferenza nel ricordo".

"La memoria - ricorda la seconda carica dello Stato - è la nostra difesa, la nostra ricchezza, il filo conduttore tra passato e presente. E’ una risorsa preziosa che va nutrita e preservata per costruire le fondamenta di una società solida, inclusiva, tollerante. Una società dove i giovani, ai quali tu ti rivolgi sempre con orgoglio e affetto, sono gli attori principali. Cara Liliana, tu sei stata e sarai sempre una risorsa preziosa del nostro Paese, un modello di riferimento per ciascuno di noi. Il Senato della Repubblica è orgoglioso di averti tra i suoi banchi", conclude Casellati.

Da parte sua, il presidente della Camera Roberto Fico, in occasione della inaugurazione della Sala delle donne alla Camera, ha dichiarato che Liliana Segre è una "donna straordinaria, che ha dedicato la vita a trasmettere memoria, a lottare contro odio e violenza, un esempio di coraggio e di impegno costante portato avanti dentro e fuori le Istituzioni. La nostra comunità le deve molto".

"Auguri a #LilianaSegre per i suoi 90 anni. Un’amica che ha dato alla scuola un sostegno importante in questi anni, con messaggi di incoraggiamento e speranza per i giovani. Condivido il suo invito: "Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano l’Italia". Lo scrive su Facebbok la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scrive su Facebook: "Auguri a Liliana Segre per il suo novantesimo compleanno. E un grazie per il suo insegnamento di coraggio, rispetto e amore".

Anche Nicola Zingaretti ringrazia Segre: "Liliana Segre compie oggi 90 anni - scrive su Facebook -. Grazie per aver illuminato le nostre coscienze e le Istituzioni con il suo insegnamento e il suo esempio. Un grande punto di riferimento per tutti gli italiani, soprattutto per le nuove generazioni. A nome di tutti i Democratici, buon compleanno Senatrice Segre!".

Auguri anche da Matteo Salvini, che dalla trasmissione Agorà dice: "Auguri alla senatrice Segre, che oggi compie 90 anni. Si può essere vicini o lontani, ma 90 anni vissuti così sono dei bei 90 anni".