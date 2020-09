Referendum, Cacciari: "Ecco chi vincerà"

Fotogramma

"Il referendum sul taglio dei parlamentari passerà con il 70% dei sì, ma comunque per me è una buffonata perché non è una riforma accompagnata da altre misure". Lo ha detto Massimo Cacciari parlando con l'Adnkronos.

E sulle prossime elezioni regionali, Cacciari spiega: "Il centrodestra vincerà sicuramente in Veneto e in Liguria, con le rispettive riconferme di Luca Zaia (Lega) e Giovanni Toti (Cambiamo!), mentre al centrosinistra andranno Campania e Toscana, con le vittorie di Vincenzo De Luca e di Eugenio Giani del Partito Democratico. Le Regioni in cui ci sarà un testa a testa sono la Puglia, con il duello tra Raffaele Fitto (FdI) e Michele Emiliano (Ind), e le Marche con la sfida tra Francesco Acquaroli (FdI) e Maurizio Mangialardi (Pd)". E' il pronostico di Massimo Cacciari sulle prossime elezioni regionali parlando con Adnkronos. Secondo il filosofo, un'eventuale prevalenza del centrodestra "non avrà ricadute sul governo".