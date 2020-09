Willy, Renzi: "Vicenda terribile, no a processi sommari ma ora lo Stato dia giustizia"

''E' una cosa terribile, che fa uscire fuori di testa. Non è pensabile che un ragazzo di 21 anni si mette nel mezzo per cercare di bloccare una rissa e muoia in quel che modo, Lo dico da padre, è una cosa insopportabile. Non facciamo processi sommari, sia la giustizia a trovare il responsabile''. Lo ha detto Matteo Renzi ospite di 'Porta a Porta', commentando il caso di Colleferro.

"Quanta dignità - ha sottolineato il leader di Iv - nelle parole della famiglia di Willy, che dice vogliamo giustizia e non vendetta. Lo Stato però ora deve dare giustizia e questo spesso non accade ed è una cosa insopportabile''.

'