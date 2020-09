Bonaccini: "Sul Mes disposto anche a mettere in discussione alleanza col M5S"

(Fotogramma)

"Sono favorevole al Mes, l'unica condizionalità è che i soldi vengano spesi per la sanità. Perché non spenderli per la sanità? Quante cose potrebbero essere fatte con i soldi del Mes? E per questo sarei disposto anche a mettere in discussione l'alleanza con il MS5". Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, nel corso del dibattito alla Festa Nazionale dell'Unità a Modena.

"Se l'alleanza la fai solo per battere avversari non serve a niente, l'alleanza la fai se vuoi governare", afferma. "Renzi e Bersani rientrino pure ma il Pd non può rimanere al 20%", ha poi aggiunto Bonaccini. "Il M5S - ha proseguito - deve scegliere perché tra poco tempo non sarà quello di oggi: dovrà scegliere da che parte stare. Il Pd deve costruire intorno a sé un nuovo centrosinistra, per batterli devi fare un programma per qualcosa, perché oggi la gente cambia voto molto rapidamente. Non posso accettare che la vittoria venga grazie alla somma di più pezzi, noi abbiamo vinto perché mentre la destra proponeva la sanità privata noi proponevamo la sanità pubblica"."Il M5S - ricorda -non governa nessuna Regione, è un problema anche di selezione di classe dirigente"