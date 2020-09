Meloni: "Conte riparla di dialogo? Io ci sono, ma non sono scema"

Fotogramma

"Dialogo con le opposizioni chiesto di nuovo da Conte? Rispedisco al mittente l'idea che dialogo non c'è stato per colpa delle opposizioni". Così Giorgia Meloni, a Start, su SkyTg24, dopo le parole del premier da Ajaccio. "Noi abbiamo proposto duemila emendamenti, ne hanno accolto uno", ricorda Meloni. "Come lo vuole fare questo dialogo? Io ci sono, ma lui ci convocò dopo che fosse certo che il decreto bilancio fosse stato applicato, 55 miliardi che hanno speso senza interpellarci". "Io ci sono - ribadisce - ma non sono scema".

Sulle prossime elezioni regionali, "Fdi esprime due candidati, Puglia e Marche, sono scaramantica per fare pronostici, è una partita aperta nelle regioni di centrosinistra, in Liguria e Veneto, penso ci sarà riconferma".

"Non mi aspetto - aggiunge - che il governo faccia nulla, anche nel caso che i cittadini diano segni di insofferenza nei confronti del governo Conte, ma il presidente della Repubblica una riflessione penso dovrà farla", conclude Meloni.