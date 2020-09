Meloni vs De Luca: "Non è cabarettista, chiacchieri meno"

Fotogramma

"Non credo che sia un destino per questa terra avere il più alto tasso di disoccupazione, di emigrazione sanitaria e la più alta tassazione regionale. Non è un destino ma scelte della politica che si sono rivelate fallimentari perché De Luca era dedicato ad altro. Le sue dirette Facebook fanno ridere anche me ma De Luca non fa il cabarettista ma il presidente della Regione, e mentre fai le battute si scopre che in Campania per ogni malato di Covid la Regione spende 73mila euro dove in Veneto ne spendono 10mila, forse devi chiacchierare un po' di meno e fare qualcosa in più. Questa è una regione che ha bisogno di libertà, di competere ad armi pari a un serio sviluppo infrastrutturale e di una politica diversa". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Cava de' Tirreni, a margine di un incontro pubblico organizzato da Fdi sulle amministrative e le regionali.