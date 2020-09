Referendum, Chiambretti: "Voto sì due volte"

(Fotogramma)

"Al referendum voterò Sì, ma lo farò per due volte, così raddoppieranno i parlamentari tagliati. Più tagli ci sono e meglio è". Così il conduttore televisivo Piero Chiambretti, con la consueta ironia, dice all'Adnkronos come voterà al referendum del 20 e 21 settembre. "La politica - aggiunge Chiambretti - costa tantissimo agli italiani. Con il Sì andiamo a ridurre le spese dei contribuenti, anche perché ormai i politici fanno politica solo per lo stipendio, non per aiutare la comunità".