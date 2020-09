Salvini vs Muccino: "Non condanna violenza contro Lega ma accetta milioni da Calabria"

Fotogramma

"Non condanna la violenza contro la Lega, ma non rifiuta i milioni di una Regione dove la Lega governa. Democratico e coerente il signore”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini riferendosi a Gabriele Muccino.

Il regista è al lavoro in Calabria per realizzare un cortometraggio che dovrà raccontare le bellezze del territorio. Un'operazione per la quale la Regione ha impegnato 1,7 milioni di euro a cui si aggiungeranno le spese per la distribuzione, ricordano dalla Lega.