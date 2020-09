Bettini: "Facciamo schifo a Renzi, ma governa con noi"

(Fotogramma)

“Sta benedetta sinistra c’è ma non si vede, Renzi dice che M5S e Pd gli fanno schifo ma ci governa, gli fanno schifo ma poi ribadisce che il Governo non deve cadere. Non credo che i 5 stelle siano il mio alleato ideale, ma se affrontiamo questa sfida non possiamo viverla come avversari". Lo dice Goffredo Bettini partecipando a Visionaria Fest.

"Per fare politica dobbiamo prendere atto delle cose, e capire con chi lavorare. Ci sono moderati già fuori dal Pd. Calenda ci massacra e colpisce nei punti più dolorosi. È auspicabile che un Renzi torni nel Pd, per dire? Credo di no. Abbiamo due riformismi diversi", aggiunge. "Moderati poi non ce ne sono più. L’unico vero moderato che combatte è Berlusconi, forse. Volete che governiamo con lui?", ironizza.

"I 5 Stelle sono di sinistra e di destra, hanno un conflitto interno. Fermare la destra non è sufficiente, dobbiamo portare avanti una visione. Il movimento è un magma, ma vogliamo entrare in questo magma o vogliamo fare i riformisti altezzosi?", si chiede.