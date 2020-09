Bonaccini: "Renzi e Bersani? Rientrino pure, con 20% Pd non vince"

Fotogramma

"Tu mi chiedi se secondo me Renzi e Bersani dovrebbero rientrare? Ma rientrino pure! Perché noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e che non ci votano più! Perché il Pd non può rimanere al 20%! Se il Pd nei prossimi anni rimane al 20%, quando si voterà per le politiche noi non vinciamo le elezioni. Noi dobbiamo riportare tutti quelli che non ci votano più, non Bersani e Renzi in quanti tali”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, ieri sera dal palco della Festa dell’Unità di Modena, rispondendo alla domanda del direttore di Tpi.it, Giulio Gambino, sulla possibilità che Renzi e Bersani rientrino nel Pd.