Fondi Lega, Calderoli: "Trojan o no, io a quella cena non ci sono mai stato"

Fotogramma /Ipa

"Oggi è uscito sui giornali che sarei stato ad una certa cena, ma io non ci sono mai andato, punto. Trojan o non trojan. Ammesso che poi questa famosa cena ci sia stata, e sarebbe anche da dimostrare se in caso fosse illegittima, io non ero proprio presente". Lo dice all'Adnkronos il senatore Roberto Calderoli in merito ad una presunta cena avvenuta a maggio tra lui, Matteo Salvini e uno dei commercialisti leghisti Andrea Manzoni, ora indagato per i fondi della Lega.