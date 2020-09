Salvini 'alza' per Mastrangelo, il selfie accende Twitter

Matteo Salvini 'alza' per Gigi Mastrangelo e il selfie accende Twitter. Il leader della Lega posa accanto all'ex pallavolista, centrale della Nazionale di volley nel primo decennio degli anni Duemila, vincitore di numerose medaglie, originario di Mottola in provincia di Taranto. L'incontro tra i due, immortalato dalla foto postata su Twitter, in occasione del comizio del leader leghista ad Altamura. "Un saluto dalla Pazzesca piazza di Altamura con Gigi Mastrangelo, pugliese doc e grande campione bandiera italiana", scrive Salvini. Il cinguettio diventa l''alzata' per decine di commenti, compresi quelli che si esprimono negativamente sulla posizione assunta da Mastrangelo. L'ex giocatore non ha mai nascosto la propria ammirazione per Salvini e in passato, su Instagram, ha pubblicato una foto con l'ex ministro dell'Interno, definito "l’unico leader del panorama politico italiano".