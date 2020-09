Salvini contestato durante comizio a Torre del Greco

(Foto Fotogramma)

Contestazioni a Torre del Greco (Napoli) per il leader della Lega Matteo Salvini, giunto nella città vesuviana per la seconda tappa del tour che oggi lo porta in diversi comuni della Campania con la conclusione a Napoli per un comizio a piazza Matteotti. Il suo intervento dal palco allestito tra corso Vittorio Emanuele e via Roma a Torre del Greco è stato accompagnato dai fischi e dai cori dei contestatori, separati dai sostenitori della Lega da un cordone delle forze dell'ordine.

Salvini ha comunque concluso il suo intervento senza problemi, prima di lasciare Torre del Greco per le prossime tappe del suo tour campano, a Gragnano, Eboli, Nocera Inferiore, Giugliano in Campania e infine Napoli.