Taverna e Cancelleri 'ballano' in auto, polemica web: "No cintura e mascherine" - Video

C'è chi balla un reggae in spiaggia - come nel tormentone estivo di Alessandra Amoroso - e chi balla sulle note dei Queen in macchina. E' polemica sui social per il video postato dalla vicepresidente di Palazzo Madama Paola Taverna, dove si vede la senatrice M5S, di ritorno da un comizio a Macerata, scatenarsi mentre la radio trasmette "Don't stop me now". Seduto sul sedile posteriore, Giancarlo Cancelleri, anche lui posseduto dal 'demone' del ballo. Un piccolo dettaglio: il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non indossa la cintura di sicurezza, obbligatoria per chiunque viaggi in auto, stando al codice della strada (Taverna invece, sul sedile anteriore, la indossa regolarmente).

I follower su Facebook non perdonano e punzecchiano l'ex consigliere regionale siciliano: "Mascherine e cinture anche dietro. Quelli che fanno le leggi dovrebbero essere i primi a rispettarle", scrive un utente. Un altro si domanda: "Davvero non capisco il senso di questo video, che cosa vorrebbe trasmettere?". E ancora: "Spensierati e allegri... come milioni di italiani senza lavoro che non sanno come arrivare a fine mese! Spirito proprio giusto!". C'è però anche chi ha apprezzato la clip e non manca di manifestare il proprio sostegno ai 5 Stelle in vista delle regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari: "Bravissimi - scrive per esempio Roberto - ogni tanto bisogna stemperare gli animi, non bisogna cedere di un millimetro".