Giorgia Meloni a 'lezione' di orecchiette a Bari Vecchia

Fermo immagine via Facebook @giorgiameloni-paginaufficiale

E' la prima volta che fa le orecchiette? "Eh sì, sennò non sarei così negata". Risponde così, un po' sarcastica, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, mentre prende lezione di orecchiette da una signora a Bari Vecchia.

"Questa prima lezione come va? Sta andando che non le riesco a fare. Poi la signora mi mette l'ansia - ironizza Meloni - perché ne fa 25 in un secondo e mi sta umiliando moltissimo. Ma conto di rimanere qui finché non avrò imparato. Dai piano piano miglioro ...", conclude.