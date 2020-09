Referendum, Crimi: "Taglio parlamentari porterà efficienza"

(Fotogramma)

"La riforma del taglio dei parlamentari riporta efficienza e allinea l'Italia alle altre democrazie europee per numero di parlamentari. Quale occasione migliore per dire alla classe politica e al Parlamento lavorate meglio e nell'interesse dei cittadini?". Lo ha detto il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Vito Crimi, a San Giovanni Valdarno (Ar), per un'iniziativa a sostegno della candidata del M5S alla presidenza della Regione Toscana Irene Galletti. "In Toscana, recentemente - ha ricordato Crimi - è stato ridotto il numero dei consiglieri regionali. Questa riforma è stata accettata bene e vista come un atto importante di efficientamento del consiglio regionale".

"Per questo - ha osservato - è importante oggi andare a votare e votare una riforma che è il primo passo di altre riforme. Anziché un grande pacchetto 'prendere o lasciare', come qualcuno ha fatto in passato, stiamo agendo per dare la possibilità ai cittadini di esprimersi su ogni singola riforma costituzionale, che stiamo portando avanti". "Ricordo - ha concluso il capo politico del M5S - che abbiamo recentemente dato il via libera a un'altra battaglia epocale: il voto ai diciottenni al Senato".

"In Toscana non è stato possibile fare un accordo col Pd, perché in questa Regione il Pd era al governo e noi all'opposizione. Se in questi cinque anni qualcuno avesse avuto interesse a fare un percorso insieme, magari avrebbe accolto le nostre istanze. E questo vale qui come nelle altre Regioni" continua Crimi. "Fatta questa premessa - ha osservato - ogni Regione è una realtà diversa, è una assemblea legislativa a tutti gli effetti. E non bisogna vederla in relazione al governo".

"Qui - ha proseguito Crimi - sosteniamo Irene Galletti alla Presidenza della Regione per un cambiamento vero della Toscana. Perché non ci sono alternative al cambiamento, se non con il MoVimento 5 Stelle". Alla domanda se una vittoria del centrodestra in Toscana potrebbe avere delle ripercussioni per il governo nazionale, Crimi ha risposto che "non influenzerebbe il percorso del governo".