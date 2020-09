Referendum, Rotondi a Grillo: "Noi Dc eterni, tu eri nostro comico"

(Fotogramma)

"Ringrazio Grillo della citazione odierna: mi inserisce in un folto elenco di dinosauri da archiviare col Sì. Naturalmente è pubblicità di cui gli sono grato. Lui per primo sa che non sarò archiviato perché noi Dc siamo eterni. E lui lo sa bene essendo stato il comico di riferimento del nostro partito". Così Gianfranco Rotondi, presidente della fondazione Dc, risponde a Beppe Grillo che chiede il voto per il Sì invocando l'archiviazione dei dinosauri della politica.