Regionali, nasce a Fiuggi il manifesto per il Lazio promosso da Baccini e D'Amico

Mario Baccini (Adnkronos)

Parte da Fiuggi il progetto di un manifesto programmatico per il Lazio che supporti una idea di centrodestra costruttiva. Dall’incontro tra il mondo dell’impresa, della cultura e delle professioni, organizzato da Mario Baccini e Guido D’Amico, è stato dato avvio ad un progetto, spiegano i promotori, "che vuole raccogliere idee e proposte di soggetti impegnati che non si rassegnano ad una condizione che non esprime al meglio il potenziale di una Regione come il Lazio che vanta eccellenze importanti".

"Questo gruppo, che si amplierà in modo costante, con riunioni programmatiche a scadenza fissa, si prefigge di lavorare per alimentare l’offerta culturale del centrodestra e le opportunità che possono essere colte per far progredire il territorio. Per costruire e condividere con la politica un programma elaborato in modo partecipato e con una forte connotazione esperienziale; attraverso un lavoro di competenza e professionalità", concludono.