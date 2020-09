Zingaretti: "In Italia di twittaroli, noi unico argine alla destra"

Fotogramma

"Guai a lasciare il terreno agli altri, nessuno si illuda: i democratici il terreno non lo lasceranno mai. Dobbiamo essere orgogliosi per quello che tutti abbiamo fatto in questi anni. Oggi dobbiamo essere orgogliosi perché in questa Italia pazza, di twittaroli, c'è un solo partito che ovunque rappresenta l'unico argine all'avanzata della destra: siamo noi, il Pd, altri non ne ho visti". Così Nicola Zingaretti, alla Festa dell'Unità di Modena.

"Ai nostri alleati mi permetto di dire basta con l'ipocrisia di essere alleati ma in televisione fare la parte degli avversari perché questo logora l'immagine di un'alleanza che deve essere unita da una missione, da un'identità. Siamo uniti non per occupare poltrone ma per realizzare un programma di rinascita dell'Italia", continua Zingaretti, che aggiunge: "Chiederemo rigore assoluto al governo che sentiamo nostro e che sosteniamo con decisione, ma ora dovremo dire basta ai troppi se, alle attese e ai ritardi".

"Le classi dirigenti italiane - ha quindi aggiunto il numero uno dem - non hanno capito che non è in gioco un'alleanza di governo che ora vi divertite a picconare o il destino di un leader, ma la tenuta della nazione nei prossimi anni. Perché la democrazia deve includere, se si indebolisce si indebolisce la fiducia nello Stato. Ecco perché bisogna continuare a cambiare l'esistente".