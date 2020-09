Berlusconi, lo striscione della pasionaria Noelle: "Auguri Silvio"

Adnkronos

"Finalmente la dimissione. Ringraziamo Dio per la benedizione. Un applauso ai dottori. La vita è di nuovo a colori. Auguri Silvio in unione e comunione. Benedictus Dominus. Pasionaria Noelle". Con questo striscione 'Noelle la pasionaria' attende l'uscita dell'ex premier Silvio Berlusconi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dopo il ricovero per Covid-19. Le dimissioni del leader di Forza Italia sono attese intorno alle 11.30.