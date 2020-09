Berlusconi, Viola: "Guarigione segno che virus è affrontato meglio"

(Fotogramma)

"Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale. Anche questo ha un valore non solo concreto, per la salute del paziente in questione, ma anche simbolico: ci dice che oggi il virus viene affrontato meglio, che sappiamo prenderlo per tempo e combatterlo, grazie al lavoro di squadra che nei mesi scorsi hanno portanto avanti ricercatori, medici e infermieri. Anche i pazienti che hanno più di 80 anni e una carica virale alta possono essere curati, cosa che a marzo sembrava difficile. E' quindi un messaggio di speranza per gli anziani che sono ancora tanto spaventati". Lo scrive su Facebook l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola.

Il discorso di Berlusconi all'uscita del San Raffaele di Milano "è stato forse uno dei più belli ascoltati in questi mesi di confusione e credo abbia messo la parola fine a chi ha cercato di strumentalizzare la pandemia in atto a fini politici. Il virus non è né di destra né di sinistra! - ricorda la scienziata - Quindi chi dice che dobbiamo fare attenzione e usare le mascherine non sta facendo propaganda elettorale a favore del Governo ma sta solo difendendo la salute pubblica. Spero che questo giorno rappresenti il nostro nuovo inizio: un inizio che ci veda uniti, attenti ma pieni di fiducia. Ce la faremo!".