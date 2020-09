Covid, Zingaretti: "L'ho avuto, ecco perché disprezzo negazionisti"

(Fotogramma)

"Oggi non siamo di fronte a una destra liberista, in questo momento la destra non ha una proposta di governo, non è capace di indicare una prospettiva per l'italia". Lo ha detto Nicola Zingaretti in un incontro elettorale a Trento.

"Il Covid ha dimostrato che quella cultura politica dell'odio, del rifiuto di un'idea di Europa, di una politica che non vuole dare speranza era fallimentare e non è servita a niente -ha spiegato il segretario del Pd-. E anche che tra quella idea e la nostra abbiamo vinto noi, e se l'Italia si è salvata e può aprirsi una nuova stagione è perché loro hanno perso e la nostra idea ha portato a cambiare l'Europa".

"Io il Covid l'ho avuto, anche per questo disprezzo chi nell'estrema destra organizza manifestazioni negazioniste. Il Covid non si nega, si combatte per tornare a vivere", ha dichiarato ancora Zingaretti.