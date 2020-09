Fondi Lega, Meloni: "Non è normale vicinanza tra regionali e grandi notizie cronaca"

(Foto Fotogramma)

'C'è una giustizia a orologeria nei confronti della Lega? ''Sicuramente questa vicinanza tra le elezioni e le grandi notizia di cronaca, secondo me non è normale'', replica Giorgia Meloni, ospite di Nicola Porro a 'Quarta Repubblica', parlando delle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto il partito di Matteo Salvini. ''Mi pare una roba alla quale noi ci siamo drammaticamente abituati, ma non è normale'', avverte la leader di Fdi.