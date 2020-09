Fondi Lega, Salvini: "Non troveranno nulla"

Fotogramma

"Non parlo di giustizia a orologeria, possono scannerizzare i miei conti correnti, quelli della Lega, non troveranno soldi, come per la Russia, per i 49 milioni". Così dice Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102,5, sul caso dei commercialisti vicini alla Lega, finiti ai domiciliari per l'inchiesta di Milano. "L'unico processo che c'è è quello del 3 ottobre, che mi riguarderà per sequestro di persona e lì mi dichiarerò colpevole", conclude Salvini.