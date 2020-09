M5S, Rousseau: "Parlamentari non restituiscono, stop ad alcuni servizi"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

'Avviso importante di riduzione servizi e attività'. Questo l'oggetto della mail recapitata dall'associazione Rousseau, mittente Davide Casaleggio, agli iscritti. Uno stop ad alcuni servizi dovuto alle mancate restituzioni dei parlamentati pentastellati si spiega nella mail.

"Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del Movimento 5 Stelle che da troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ridurre progressivamente alcuni servizi e strumenti le cui spese di funzionamento, in assenza di entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili".

Nella mail Davide Casaleggio ringrazia quelli che invece "rispettano ogni giorno il patto preso con tutti gli iscritti" e allega l'elenco di quanti non sono morosi. "Nei confronti di tutti gli eletti che, con coerenza, lealtà e onestà onorano gli impegni presi, mi auguro che chi ha responsabilitò di far rispettare le regole, la eserciti con giustizia ed equità".

"Alla luce di tali gravi inadempienze e del mancato rispetto degli impegni preso, saremo costretti a ridurre risorse, strumenti e servizi non potendo più sostenere le spese e qualora tali condizioni permangano non sarà più possibile garantire l'infrastruttura organizzativa, amministrativa, tecnologica e comunicativa, nonché la tutela legale e le attività di formazione necessarie per il Movimento 5 Stelle", si legge ancora nella mail.