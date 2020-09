Scuola, Conte: "Accompagnato mio figlio, ma l'ho lasciato prima..."

Fotogramma

"Stamattina presto ho accompagnato, all’alba, mio figlio a scuola. L’ho sempre portato, ma ora fa le medie, quindi l’ho lasciato prima, per l’ultimo miglio da percorrere poi da solo". In questo, "mi sembra corretto, una questione di rispetto anche nei confronti dell’istituto scolastico, che io abbia solo la veste di padre e non di presidente del Consiglio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, lasciando un evento a Palazzo Borromeo.